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В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 08:07
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 4538 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Зокрема, за вчора померли від вірусу 356 людей, що втричі більше, ніж днем раніше. Також в Україні за минулу добу 19 766 людей одужали.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що за вчора госпіталізували 1 349 осіб.

Як він повідомив, за вчора зробили 71 383 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 959, методом ІФА - 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

В Україні за весь час пандемії захворіли 2 129 073 особи; одужали - 1 797 136 осіб, померли - 46 987 пацієнтів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує четверту хвилю коронавірусу в Україні.

Зазначимо, в інтерв'ю для РБК-Україна Денис Шмигаль оцінив терміни досягнення колективного імунітету від COVID в Україні.

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