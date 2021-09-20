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В Україні перевищений показник COVID-госпіталізацій. Вже 11 областей не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 09:09
В Україні перевищений показник COVID-госпіталізацій. Вже 11 областей не відповідають "зеленій" зоні Фото: в Україні перевищений показник COVID-госпіталізацій (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 20 вересня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину, однак динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму. Вже в одинадцяти регіонах країни цей показник має високі значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, по всій Україні динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%.

Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:

  • Вінницька - 54,9%;
  • Волинська - 50,7%;
  • Дніпропетровська - 75,2%;
  • Житомирська - 56,3%;
  • Закарпатська - 52,3%;
  • Луганська - 69,6%;
  • Миколаївська - 72,3%;
  • Рівненська - 87,2%;
  • Сумська - 61,0%;
  • Харківська - 75,2%;
  • Черкаська 72,6%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2265 нових випадків коронавірусу.

Додамо, сьогодні в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. РБК-Україна розповіло про 10 головних фактів.

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