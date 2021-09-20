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В Украине превышен показатель COVID-госпитализаций. Уже 11 областей не соответствуют "зеленой" зоне

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 09:09
В Украине превышен показатель COVID-госпитализаций. Уже 11 областей не соответствуют "зеленой" зоне Фото: в Украине превышен показатель COVID-госпитализаций (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 20 сентября вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина, однако динамика COVID-госпитализаций превышает норму. Уже в одиннадцати десяти регионах страны этот показатель имеет высокие значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.

В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:

  • Винницкая - 54,9%;
  • Волынская - 50,7%;
  • Днепропетровская - 75,2%;
  • Житомирская - 56,3%;
  • Закарпатская - 52,3%;
  • Луганская - 69,6%;
  • Николаевская - 72,3%;
  • Ровенская - 87,2%;
  • Сумская - 61,0%;
  • Харьковская - 75,2%;
  • Черкасская - 72,6%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более чем 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.

Добавим, сегодня в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. РБК-Украина рассказало о 10 главных фактах.

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