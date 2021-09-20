В Украине превышен показатель COVID-госпитализаций. Уже 11 областей не соответствуют "зеленой" зоне
По состоянию на сегодня, 20 сентября вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина, однако динамика COVID-госпитализаций превышает норму. Уже в одиннадцати десяти регионах страны этот показатель имеет высокие значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%.
В то же время этот показатель превышен в 11 областях, а именно:
- Винницкая - 54,9%;
- Волынская - 50,7%;
- Днепропетровская - 75,2%;
- Житомирская - 56,3%;
- Закарпатская - 52,3%;
- Луганская - 69,6%;
- Николаевская - 72,3%;
- Ровенская - 87,2%;
- Сумская - 61,0%;
- Харьковская - 75,2%;
- Черкасская - 72,6%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более чем 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
Добавим, сегодня в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. РБК-Украина рассказало о 10 главных фактах.