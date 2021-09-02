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В Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. За добу 2477 нові випадки

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Четвер 02 вересня 2021 08:19
В Україні продовжує стрімко зростати кількість COVID-хворих. За добу 2477 нові випадки Фото: в Україні росте кількість хворих на коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 1 вересня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 179 дітей та 36 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 787 людей, померли 44 людини, одужали - 889.

За добу різними методами протестували більше 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Нагадаємо, за 31 серпня в Україні виявили 2075 нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що вчені прогнозують ріст нових COVID-випадків в Україні на початку вересня.

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