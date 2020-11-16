В Україні прогнозують майже 200 тисяч нових випадків COVID-19 до кінця місяця

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України спрогнозував ситуацію з коронавірусом у країні до кінця місяця. В Україні очікують майже 200 тисяч нових випадків COVID-19 до 29 листопада.

Про це свідчать дані прогнозу НАН України.

Згідно з прогнозом науковців, до 29 листопада загальна кількість випадків коронавірусу може досягти 737 946, що на 192 257 випадків більше, ніж сьогоднішнє число випадків. Станом на 16 листопада, за даними МОЗ, зареєстровано 545 689 хворих.

Крім того, науковці прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість померлих з COVID-19 досягне 12 797, тобто до кінця листопада кількість жертв хвороби зросте на 3 100.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 9 832 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Додамо, на початку листопада вчені НАН України прогнозували, що до середини листопада щоденна кількість нових випадків COVID-19 в країні сягатиме 11 тисяч.