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В Україні прогнозують хвилю "Омікрону": Данілов назвав терміни

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Четвер 30 грудня 2021 19:08
В Україні прогнозують хвилю "Омікрону": Данілов назвав терміни Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон". За прогнозами, вона очікується вже на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

За словами Данілова, нова хвиля коронавірусу, що буде спричинена "Омікроном", очікується, згідно з прогнозами МОЗ, у лютому 2022 року.

"Нам треба це питання (питання вакцинації -ред.) максимально поширювати. На превеликий жаль, ми не зможемо це уникнути. За нашими прогнозами, у лютому, ми можемо, мати "Омікрон" в себе в доволі великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", - відзначив Данілов.

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