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В Україні проти COVID щепили понад 90 тисяч осіб за добу

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Україна, Четвер 01 липня 2021 09:21
В Україні проти COVID щепили понад 90 тисяч осіб за добу Фото: в Україні проти COVID щепили понад 90 тисяч осіб за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 93,1 тисячі щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 60 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.

"93 186 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 червня 2021 року. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані - 61 472 людини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

  • 528 мобільних бригад,
  • 1 236 пунктів щеплення;
  • 13 центрів вакцинації.

У прес-службі додають, що станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.

Зазначено, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей.

Так, отримали 1 дозу вакцини - 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

У загальній кількості було проведено 2 676 654 щеплення.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 705 нових випадків коронавірусу.

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