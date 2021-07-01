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В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 01 липня 2021 08:18
В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За вчора госпіталізували 464 особи, летальних випадків - 51, а одужали - 1 719 осіб. В Україні за добу протестували методом ПЛР - 20 913 осіб, методом ІФА - 9 743 особи, експрес-тестами - 18 382 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 235 801 особа;
  • одужало - 2 168 387 осіб;
  • летальних випадків - 52 391.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта".

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