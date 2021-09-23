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В Україні зростання нових COVID-випадків: за добу захворіли 7866 осіб

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Четвер 23 вересня 2021 08:15
В Україні зростання нових COVID-випадків: за добу захворіли 7866 осіб Фото: в Україні за добу підтвердили 7866 нових випадків коронавірусу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали - 2305 осіб.

Протестували методом ПЛР - 41 625 осіб, методом ІФА-9 742 осіб, Експрес - тестами-33 568 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Києві (467) та Дніпропетровській (456) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 370 425 осіб;
  • одужали-2 237 973;
  • летальних випадків-55 284.

Нагадаємо, відсьогодні Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.

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