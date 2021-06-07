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В Україні зробили понад 1 млн щеплень проти COVID

Автор: РБК-Україна

В Україні станом на сьогодні, 7 червня, отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу понад 1 млн українців. З них повністю імунізованих (отримали другу дозу) - більш ніж 147 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії було зроблено 1 241 008 щеплень, з них отримали 1 дозу - 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 147 118 громадян (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 388 124 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, за минулу добу проти коронавірусу було щеплено 24 860 людей. Одну дозу отримали 24 406 громадян, повністю імунізовані - 454 особи.

"Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей", - додають у МОЗ.

Нагадаємо, що наразі центри вакцинації працюють у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через "Дію" або у сімейного лікаря.

Зазначимо, що в Україні зареєстрували 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях.

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