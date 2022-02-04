В Україні зробили понад 400 тисяч бустерних COVID-щеплень
В Україні від за минулу добу зробили більш як 75 тисяч щеплень від коронавірусу. З них бустерну дозу отримали 22 тисячі, при цьому загальна їх кількість вже становить понад 400 000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
В Україні за вчора, 3 лютого 75 304 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу - 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, а бустерну - 22 683.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 420 207 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 420 205 людей, отримали дві дози - 14 728 642 людини, додаткову дозу - 19 423 людини, а бустерну - 421 057.
У загальній кількості в країні вже проведено 30 589 327 щеплень.
Нагадаємо, у МОЗ дали роз'яснення, що робити у разі відмови робити щеплення від COVID-19.