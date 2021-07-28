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В Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні

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Середа 28 липня 2021 08:31
В Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні Фото: в Україні зробили 5 млн щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна перетнула межу в 5 млн щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновано двома дозами 1 817 211 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.

Він зазначив, що у червні в Україні здійснили майже в чотири рази більше щеплень ніж у травні, відповідно 1,5 млн та 408 тисяч щеплень.

А за три з половиною тижні липня вже введено понад 2 млн доз.

"Рівень захворюваності на COVID-19 в країні зараз у рази нижчий, ніж навесні. Втім, це не означає, що небезпеки немає", - наголошує міністр.

У контексті цього він нагадав про поширення штаму "Дельта", який вже є в Україні.

"Хвиля захворювання на штам "Дельта" може дійти і в Україну. Єдиний спосіб захиститися від цього - вакцинація", - пояснив Ляшко.

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