В Україні штам "Омікрон" може з'явитися цього тижня

"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні в свята повинна бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися в Україні на цьому тижні", - заявив він.

Данилов також додав, що результати перших досліджень в країнах, де вже виявили штам "Омікрон", свідчать про більш легкому перебігу хвороби.

Що відомо про штам "Омікрон"

Відзначимо, що штам коронавірусу "Омікрон" вперше був виявлений на півдні Африки. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позначила штам коронавірусу в.1.1.529 грецькою літерою "Омікрон", а також кваліфікувала його як той, що викликає занепокоєння.

Світовим епіцентром поширення штаму "Омікрон" є південь Африки. Найбільше число інфікованих ним виявлено в ПАР.

За даними, ВООЗ, CDC і EMA штам "Омікрон" передається швидше, ніж "Дельта варіант". Однак при "Омікроні" хвороба протікає легше.

Новий штам коронавірусу виявлений в 64 країнах, включаючи Великобританію, Бельгію, Росію, Німеччину.

13 грудня в Британії заявили про першу смерть в результаті зараження штамом "Омікрон".