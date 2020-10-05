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В Україні ситуація з лікарняними ліжками напружена, але не критична

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 10:04
В Україні ситуація з лікарняними ліжками напружена, але не критична Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні зараз спостерігається напружена ситуація з лікарняними ліжками, виділеними для лікування хворих коронавірусом. При подальшому зростанні випадків захворюваності ситуація може стати критичною.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, під лікування хворих COVID-19 в Україні виділено 37 тисяч ліжок. З них 30 тисяч вже зайняті.

"Сьогодні 16 745 пацієнтів знаходяться в лікарнях. Зрозуміло, що якщо далі буде продовжуватися така зростання (випадків коронавірусу - ред.) у нас можуть виникнути проблеми. Зараз при 4 тисячі хворих у нас напружена ситуація, але не критична", - сказав Степанов.

Він додав, що крім межі по ліжкам, у разі зростання захворюваності можуть виникнути проблеми і з медичним працівникам.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 3771 нових випадок захворювання коронавірусом. Всього в країні хворими активними залишаються 125 729 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Степанов прогнозує, що вже до кінця нинішнього тижня в країні будуть фіксувати 5 тисяч нових випадків коронавірусу.

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