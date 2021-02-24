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В Україні стартувала COVID-вакцинація. Зробили перше щеплення

Новость на русском → Україна, Середа 24 лютого 2021 13:17
В Україні стартувала COVID-вакцинація. Зробили перше щеплення Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Першим щеплений лікар в Черкаській області.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Вакцинувався лікар-реаманітолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні, повідомив Скічко.

"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду", - написав він.

В Україні стартувала COVID-вакцинація. Зробили перше щеплення

Фото: Горенко Євген (facebook.com/AleksandrSkichko)

Вакцинація почалася сьогодні. Вчора в країну прибула партія вакцини AstraZeneca, яку Міністерство охорони здоров'я закупило в індійського заводу Serum Institute.

Як відомо, щеплення від коронавірусу безплатне і в МОЗ обіцяли, що його зможуть отримати всі, хто забажає. Однак вакцинація проходитиме за затвердженим календарним планом, згідно з яким, першими COVID-щеплення отримають групи ризику, зокрема, медики, військові, літні люди.

Як планують в МОЗ, у період з лютого по квітень 2021 року від коронавірусу мають вакцинуватися 367 тисяч медиків зі стаціонарів та учасники ООС. Вже у квітні-травні щеплення від коронавірусу мають отримати майже 2 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.

Нагадаємо, Україна очікує на поставку першої партії вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Очікувалося, що вакцина прибуде в Україну до кінця лютого, але плани змінилися.

Додамо, на РБК-Україна ви можете більш детально ознайомитися з календарним планом вакцинації від коронавірусу.

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