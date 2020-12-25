В Україні за добу понад 11 тисяч випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 11 035 нових випадків коронавірусу. Жертвами хвороби за вчора стали 186 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на сторінці у Facebook.

Серед нових випадків коронавірусу 484 дитини та 388 медпрацівників. Госпіталізували вчора 2 739 пацієнтів з коронавірусом, водночас одужали 15 337 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

За минулу добу в країні здійснили 58 874 тестувань на коронавірус: 37 873 тестів методом ПЛР та 21 001 - методом ІФА.

Нагадаємо, вчора Міністерство охорони здоров'я опублікувало план національної вакцинації від коронавірусу. План складається з п'яти етапів та включає дев'ять пріоритетних груп населення.

Як писало РБК-Україна, початок вакцинації населення від коронавірусу планується у січні, але терміни можуть зміститися, оскільки все залежить від дати отримання вакцини від COVID-19.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ назвали три шляхи отримання вакцини від коронавірусу.