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В Україні за добу понад 14 тисяч нових COVID-випадків та 568 смертей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей. З яких захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За інформацією відомства, за вчора з коронавірусом госпіталізували 3 305 осіб, померли від хвороби - 568, а одужали 22 946.

Разом з тим вчора було проведено ПЛР-тестувань - 47 289, методом ІФА - 10 422, а експрес тестами - 37 804.

Найбільше заражень за добу виявили у Києві (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904) та Дніпропетровській (866) областях.

Загалом в Україні

Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли на COVID - 3 414 540 осіб, одужали - 2 899 967, а померли від хвороби - 84 717. Здійснено ПЛР-тестувань - 15 793 678.

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