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В Україні за добу 2 772 нові випадки коронавіруса

Автор: Инна Собора

За минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 254 дитини та 46 медпрацівників).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізовано 1 017 людей, летальних випадків - 60; одужало - 1 411 осіб.

За добу зробили майже 70 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

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Коронавірус