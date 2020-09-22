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Від COVID-19 в Україні за добу одужали рекордна кількість людей

Новость на русском → Україна, Вівторок 22 вересня 2020 09:02
Від COVID-19 в Україні за добу одужали рекордна кількість людей Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу зафіксували рекорд по кількості видужалих від коронавірусу. За вчора вилікувались 1 717 пацієнтів.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії вилікувались від COVID-19 вже 79 901 осіб. Попередній рекорд за кількістю видужали[ пацієнтів був зафіксований 17 вересня. Тоді вилікувались 1589 чоловік.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 2884 випадків коронавірусe. Всього з початку пандемії захворіли вже 181 237 осіб. При цьому активними хворими зараз є 97 694 чоловік.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавірусe в країні "досить напружена". За його словами, вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, які передбачені для хворих COVID-19.

Крім цього повідомлялося, що генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19. Він вважає, що тільки об'єднавши зусилля можна перемогти коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в країні не готові до ослаблення карантину практично всі регіони. Відповідають критеріям лише дві області - Кіровоградська і Херсонська.

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