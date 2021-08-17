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В Україні за добу виявили 890 нових COVID-випадків

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Вівторок 17 серпня 2021 08:18
В Україні за добу виявили 890 нових COVID-випадків Фото: в Україні за добу виявили 890 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 81 дитина та 10 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вського за минулу добу госпіталізовали 379 людей, одужали - 433. Померли від коронавірусу 27 людей.

За добу було протестовано різними методами близько 50 тисяч людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Нагадаємо, за добу 15 серпня в Україні виявили 417 нових випадків коронавірусу.

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