В Україні за добу зробили 17,5 тисяч щеплень, більшість із них другою дозою

Протягом минулої доби щеплення від коронавіруса зробили 17 583 людям. Одну дозу отримала 6 091 людина, повністю імунізовані - 11 492 людини.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 людей, з них отримали 1 дозу - 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 72 302 . Загалом проведено 1 049 311 щеплень.
Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.
Нагадаємо, учора глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 18 тисяч українців. Однак протестована спроможність щеплень складає понад 80 тисяч осіб на добу.
Як писало РБК-Україна, новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання по вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх бажаючих.