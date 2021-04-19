В Україні за добу зробили 366 щеплень препаратом Pfizer в трьох областях

В Україні вчора, 18 квітня, стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони про процесі вакцинації в Україні .

Так, вакцинація Comirnaty почалася в Київській (216 щеплень), Волинській (120) та Сумській (30) областях.

Усього за вчора в Україні зробили 1453 щеплення. Крім препарату Pfizer щеплення робилися вакцинами Covishield від AstraZeneca (689) і CoronaVac від Sinovac (398).

З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 450 645 осіб, повний курс вакцинації (дві дози) отримали п'ять українців.