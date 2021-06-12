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В Україні за добу вакцинували більше 62 тисяч людей

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Субота 12 червня 2021 09:16
В Україні за добу вакцинували більше 62 тисяч людей Фото: в Україні ще понад 62 тисячі вакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 11 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані - 26 382 людини.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу - 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 230 420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

Нагадаємо, станом на 12 червня, в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше у місті Київ - 215.

РБК-Україна писало, що глава МОЗ Віктор Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків.

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