В Україні за добу вакцинували більше 62 тисяч людей

Протягом минулої доби, 11 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані - 26 382 людини.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу - 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 230 420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.