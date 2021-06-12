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В Украине за сутки вакцинировали более 62 тысяч человек

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Суббота 12 июня 2021 09:16
В Украине за сутки вакцинировали более 62 тысяч человек Фото: в Украине еще более 62 тысяч вакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса 62 062 человека. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированные - 26 382 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 661 410 прививок.

По состоянию на 12 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

Напомним, по состоянию на 12 июня, в Украине зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего в городе Киев - 215.

РБК-Украина писало, что глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавируса. В частности, в будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.

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