В Україні за добу виявили 285 нових випадків COVID

В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в місті Київ.
За добу в Україні госпіталізували 384 людини, померли 9 пацієнтів, а одужали 723 осіб.
Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
Протестували за вчора методом ПЛР - 12 098 осіб, методом ІФА-2 442 осіб, Експрес - тестами-4 937 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людина, одужали 2 163 792 особи, а померли 52 295 пацієнтів.
Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджених двох випадках зараження штамом "Дельта" в Україні.
При цьому одного хворого коронавірусом "Дельта" вже виписали, його контактних осіб перевіряють.