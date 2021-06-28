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В Україні за добу виявили 285 нових випадків COVID

Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в місті Київ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу в Україні госпіталізували 384 людини, померли 9 пацієнтів, а одужали 723 осіб.

Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Протестували за вчора методом ПЛР - 12 098 осіб, методом ІФА-2 442 осіб, Експрес - тестами-4 937 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 234 281 людина, одужали 2 163 792 особи, а померли 52 295 пацієнтів.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджених двох випадках зараження штамом "Дельта" в Україні.

При цьому одного хворого коронавірусом "Дельта" вже виписали, його контактних осіб перевіряють.

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