В Україні за добу виявили 745 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні 745 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу 23 липня в Україні зафіксовали 745 нових підтверджених випадків коронавірусу. Померли від хвороби 24 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Протягом минулої доби через COVID-19 госпіталізували 395 людей. Одужали 394 людини.
За добу протестовано різними методами блиько 60 тисяч людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 2 248 164 людей. Померли від коронавірусу - 52 835.
Раніше головний санлікар країни заявив, що карантину через коронавірус цієї осені не уникнути.