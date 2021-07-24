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В Україні за добу виявили 745 нових випадків коронавірусу

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Субота 24 липня 2021 08:25
В Україні за добу виявили 745 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні 745 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За добу 23 липня в Україні зафіксовали 745 нових підтверджених випадків коронавірусу. Померли від хвороби 24 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Протягом минулої доби через COVID-19 госпіталізували 395 людей. Одужали 394 людини.

За добу протестовано різними методами блиько 60 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 2 248 164 людей. Померли від коронавірусу - 52 835.

Раніше головний санлікар країни заявив, що карантину через коронавірус цієї осені не уникнути.

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