В Україні за добу зафіксували 852 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше із них у місті Київ.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Серед хворих за минулу добу 23 дитини та 41 медпрацівник. Всього госпіталізована – 571 особа. Померли 40 людей. Одужали - 2 736.
За 18 червня зробиили майже 50 тисяч тестів різними методами.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Раніше повідомлялося, що епідеміолог прогнозує появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.