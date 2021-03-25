В Україні третій день поспіль антирекорд по смертності від COVID

В Україні за минулу добу підтвердили 362 летальних випадки від коронавірусу . Всього з початку пандемії в країні зафіксували 31 135 летальних випадків від COVID-19

Згідно з даними Апарату Ради національної безпеки і оборони, це черговий антирекорд по смертності від COVID-19 - вже третій поспіль. Так, 23 березня в Україні вперше підтвердили понад 300 смертей від коронавірусу - 333, а днем пізніше було зафіксували 342 летальних випадки.

Нагадаємо, всього за добу в Україні заразилися коронавірусом ще 16 669 осіб. Це максимум з початку пандемії. При цьому госпіталізували 4,8 тисячі осіб, а одужали 6748. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Житомирській областях.