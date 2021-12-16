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В Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим

Автор: Валерія Поліщук

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сніданок з 1+1".

"Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію - ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського союзу, і ВООЗ", - заявив він.

При цьому він додав, що додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто давно вакцинований - понад 9-10 місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, відповідно до якого деяким громадянам України дозволяється вводити третє щеплення від коронавірусу.

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