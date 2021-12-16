В Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим

"Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію - ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського союзу, і ВООЗ", - заявив він.

При цьому він додав, що додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто давно вакцинований - понад 9-10 місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", - додав Кузін.