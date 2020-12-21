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В Україні третій тиждень поспіль фіксують зменшення нових випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 грудня 2020 09:24
В Україні третій тиждень поспіль фіксують зменшення нових випадків COVID-19 Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про зменшення випадків коронавірусу. Це триває вже третій тиждень поспіль.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, у МОЗ оцінюють ситуацію з коронавірусом по тижнях, бо тестування, госпіталізація та звертання людей до лікарів залежить від дня тижня.

"За минулий тиждень було виявлено 70 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. На відміну від минулого тижня, коли було зафіксовано 78 712. Я вам хочу повідомити, це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості випадків", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні виявили різкий спад випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 6545 осіб.

Зазначимо, в двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 50%.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус.

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