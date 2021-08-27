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В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу

Автор: Инна Собора

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей.

Протягом доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення; 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу - 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 427 847 людей.

Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

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