В Україні затвердили нові карантинні заходи в дитсадках: що змінилося

Правила для персоналу

Вихователів та інших працівників допускатимуть до дитячого садка після виміру температури і за умови наявності захисної маски.

Маски можуть не використовуватися під час занять в групах, але під час переміщення між приміщеннями обов'язково надягати маску. Всі співробітники при спілкуванні між собою повинні бути в масках.

Якщо у співробітника температура тіла вище + 37,2 або є ознаки ГРВІ, то він не допускається до роботи. Якщо температура підвищилася або ознаки ГРВІ з'явилися ще вдома, то співробітник не виходить на роботу.

Правила для дітей

Безконтактний температурний скринінг тепер проводиться тільки при вході. Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище +37,2, то за відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні, терміново повідомити батьків і прийняти узгоджене рішення про подальшу допомогу дитині.

Вранці дитину приймає і передає в кінці дня вихователь на території має садка, але не в його приміщеннях. При поганій погоді цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях, батьки обов'язково повинні бути в масках.

Всі заходи - термометрія, обробка або миття рук - проводяться в ігровій формі і за особистим прикладом педагогічного працівника.

На час карантину заборонено:

використання м'яких іграшок

проведення батьківських зборів (дистанційні дозволені)

перебування в приміщеннях дитсадка у вуличному взутті

обмежено проведення нарад або зборів

Крім того, необхідно стежити за дотриманням правил особистої гігієни, в тому числі з наявністю антисептиків на вході в дитячий сад. Перед відкриттям приміщення необхідно провітрити протягом 15 хвилин, а кімнати мають по черзі провітрюватися протягом дня за відсутності дітей.