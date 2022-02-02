В Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік: що відомо

Згідно з планом, стратегія вакцинації проти коронавірусу у 2022 році буде полягати в наступному:

ревакцинації тих, хто вже отримав базовий курс щеплення минулого року;

вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення;

охоплення щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Документ передбачає обов'язок обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх і не менше 70% дорослих, включаючи 80% українців старше 60 років. Особлива увага звертається на тих, хто знаходиться в групі ризику.

Крім того, в документі з'явилася норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, цього року планується наростити темпи вакцинації. За його словами, для цього в Україні створені всі умови, в тому числі з постачанням щеплювальними препаратами.