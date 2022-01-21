ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей. З них лише третину - першою дозою

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 січня 2022 08:43
В Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей. З них лише третину - першою дозою Фото: в Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 86 тисяч людей. З яких трохи більше третини (29 тисяч) щепили першою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 20 січня в Україні 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. З них першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу - 34 905 людей, додаткову отримали 736 людей, а бустерну - 21 255.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронавірусу 15 109 351 людина.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 109 349 людей, отримали дві дози - 14 410 730 людей, додаткову дозу - 11 941 людина, а бустерну - 67 360.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 699 380 щеплень.

Нагадаємо, в пунктах вакцинації на ж/д вокзалах почали вводити бустерну дозу від коронавірусу.

Нагадаємо, уряд скоротив строк дії COVID-сертифікатів після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус