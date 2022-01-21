В Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей. З них лише третину - першою дозою

Фото: в Україні вакцинували від COVID ще 86 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 86 тисяч людей. З яких трохи більше третини (29 тисяч) щепили першою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу За вчора, 20 січня в Україні 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. З них першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу - 34 905 людей, додаткову отримали 736 людей, а бустерну - 21 255. Загалом в Україні Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронавірусу 15 109 351 людина. Зокрема, отримали першу дозу - 15 109 349 людей, отримали дві дози - 14 410 730 людей, додаткову дозу - 11 941 людина, а бустерну - 67 360. У загальній кількості в країні вже проведено 29 699 380 щеплень.