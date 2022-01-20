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У пунктах вакцинації на ж/д вокзалах почали вводити бустерну дозу

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Україна, Четвер 20 січня 2022 10:53
У пунктах вакцинації на ж/д вокзалах почали вводити бустерну дозу Фото: Локомотив на центральному залізничному вокзалі в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Повнолітні українці, які вже отримали дві дози вакцини від COVID-19, можуть отримати бустерну дозу вакцини в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах країни. Така послуга доступна тим, у кого пройшло вже більше 6 місяців з моменту введення останньої (другої) дози вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниці".

Зокрема, це вокзали міст: Київ (щодня з 08:00 до 23:00), Дніпро (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00), Львів (щодня з 15:00 до 18:00), Одеса (з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі), Вінниця (щодня з 09:00 до 14:00), Запоріжжя (щодня з 08:00 до 20:00), Миколаїв (з 11:00 до 16:00 по парних днях), суми (вівторок і четвер з 12:00 до 15:00), Полтава (з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00).

Крім того, бустерну дозу вакцини можна отримати на ж/д вокзалах таких міст: Рівне (щодня з 09:00 до 14:00), Хмельницький (щодня з 10:00 до 16:00), Кривий Ріг (вівторок з 08:00 до 12:00), Коростень (з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі), Кам'янське (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00), Конотоп (вівторок і четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00), Коломия (понеділок, середа, п'ятниця з 09:00 до 18:00; вівторок, четвер з 09:00 до 20:00; субота і неділя з 09:00 до 14:00), Ковель (щодня з 10:00 до 18:00), Шепетівка (з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі).

В УЗ відзначають, що для бустерної дози перевагу віддаватимуть м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) і Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсний 270 днів.

За даними компанії, пунктами вакцинації від COVID-19 на залізничних вокзалах з початку функціонування вже скористалися понад 121 тисяча бажаючих.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 74 тисячі осіб. З яких майже 15 тисяч - отримали бустерну дозу.

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