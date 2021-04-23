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В Україні вакцинували від COVID вже понад півмільйона людей

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з початку кампанії вакцинації прищепили від коронавірусу 508 044 людини. За минулу добу в країні зробили 16 169 щеплень.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони по COVID-19.

За вчора вакцинація проводилася трьома препаратами - Covishield від AstraZeneca (4090), CoronaVac від Sinovac (7051) і Comirnaty від Pfizer (5028). Найбільше за вчора щеплень зробили в Києві (1679), Дніпропетровській (1453) і Запорізькій (1084) областях.

З початку кампанії найбільше вакцинацій зроблено в Києві (48 277), Львівській (39 979) та Дніпропетровській (39 440) областях. Найбільше щеплень зроблено препаратом AstraZeneca (464 980). Також зроблена 24 740 щеплень вакциною Sinovac і 18 324 - вакциною Pfizer.

Також в Україні прищепили двома дозами (AstraZeneca) п'ятьох осіб.

Нагадаємо, в Україні за вчора зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Зазначимо, сьогодні до Києва мають доставити нову партію вакцини AstraZeneca. Це 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва.

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Новини України вакцинаціяCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
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