В Україні вакцинували від коронавірусу майже 134 тисячі людей за добу
Фото: в Україні вакцинували ще 134 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 133 922 людини. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу - 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 304 627 людей.
Загалом проведено 9 923 423 щеплення.
Нагадаємо, у неділю 5 вересня в Україні 41 787 людей вакцинували проти COVID-19.