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В Україні вакцинували від коронавірусу майже 134 тисячі людей за добу

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Вівторок 07 вересня 2021 08:49
В Україні вакцинували від коронавірусу майже 134 тисячі людей за добу Фото: в Україні вакцинували ще 134 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 133 922 людини. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу - 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 304 627 людей.

Загалом проведено 9 923 423 щеплення.

Нагадаємо, у неділю 5 вересня в Україні 41 787 людей вакцинували проти COVID-19.

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