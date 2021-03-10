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В Україні 6377 нових і вперше з січня понад 200 летальних випадків COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли було 3621 випадок.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Всього за добу було госпіталізовано 1904 людини, летальних випадків - 219, одужали - 5687 пацієнтів. Варто відзначити, що вперше з 21 січня в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків.

Серед хворих COVID 309 дітей і 263 медпрацівники. Найбільше заражень виявили в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) і Львівській (523) областях.

За вчора проведено 64 126 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 904, методом ІФА - 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 15 106.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 416 тисяч 438 осіб, одужали - 1 млн 204 тисячі 916 пацієнтів, летальних випадків - 27 423. Активними хворими залишаються 211 522 людини.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський зажадав прискорити темпи вакцинації в країні. Для цього залучать мобільні бригади МВС.

Також президент назвав вакцинацію, а не локдаун виходом з нинішньої ситуації, пов'язаної з COVID-19.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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