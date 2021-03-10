В Україні 6377 нових і вперше з січня понад 200 летальних випадків COVID

Всього за добу було госпіталізовано 1904 людини, летальних випадків - 219, одужали - 5687 пацієнтів. Варто відзначити, що вперше з 21 січня в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків.

Серед хворих COVID 309 дітей і 263 медпрацівники. Найбільше заражень виявили в Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) і Львівській (523) областях.

За вчора проведено 64 126 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 904, методом ІФА - 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 15 106.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 416 тисяч 438 осіб, одужали - 1 млн 204 тисячі 916 пацієнтів, летальних випадків - 27 423. Активними хворими залишаються 211 522 людини.