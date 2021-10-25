В Україні на вокзалах вакцинували понад 8 тисяч осіб

В Україні менш ніж за тиждень на залізничних вокзалах вакцинували понад 8 тисяч осіб. У країні пункти вакцинації запрацювали на 19 вокзалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

"УЗ відкрила пункти вакцинації вже на 19 залізничних вокзалах України, де з 21 жовтня 2021 року щеплення від COVID-19 отримали понад 8000 бажаючих", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим часом пункти вакцинації планують відкрити на вокзалах Тернополя та Херсона.