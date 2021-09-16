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В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко

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Четвер 16 вересня 2021 08:17
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Восени кількість випадків захворювання на коронавірус продовжить зростати. Міністерство охорони здоров'я передбачило три сценарії розвитку ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в інтерв'ю "24 каналу".

Оптимістичний сценарій передбачає ситуацію, коли система охорони здоров'я працюватиме у звичному режимі. Тобто люди з іншими соматичними та інфекційними хворобами не повинні відчути зростання випадків коронавірусної хвороби.

"Ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в європейському регіоні і розуміємо, що ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас щодня зростатиме кількість щеплених", - зазначив Ляшко.

За його словами, у МОЗ є три сценарії, як запобігти поширенню коронавірусу:

  • масова вакцинація;
  • дотримання протиепідемічних норм - фізичної та соціальної дистанції, носіння масок;
  • адаптивний карантин.

При цьому Ляшко пояснив:

  • Фізична дистанція - це відстань від 1,5 метра.
  • Соціальна дистанція - уникати скупчення людей, наприклад, при можливості пройти пішки дві зупинки, а не заходити в переповнений громадський транспорт.

Адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень на територіях, де значно зростатиме кількість випадків інфікування коронавірусом та завантаженість ліжок у лікарнях. У таких випадках примусово закриватимуть заклади громадського харчування, ТРЦ, магазини.

Раніше повідомлялося, що у "червону" зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область.

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