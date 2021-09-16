ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 08:17
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Осенью количество случаев заболевания коронавирусом продолжит расти. Министерство здравоохранения предусмотрело три сценария развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в интервью "24 каналу".

Оптимистический сценарий предусматривает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в обычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

"Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых", - отметил Ляшко.

По его словам, у Минздрава есть три сценария как предотвратить распространение коронавируса:

  • массовая вакцинация;
  • соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;
  • адаптивный карантин.

При этом Ляшко объяснил:

  • Физическая дистанция - это расстояние от 1,5 метра.
  • Социальная дистанция - избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком две остановки, а не заходить в переполненный общественный транспорт.

Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно будут закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины.

Ранее сообщалось, что в "красную" зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская область.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе