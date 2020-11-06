В Україні вперше від COVID-19 померли понад 200 і одужали понад 10 тисяч осіб

В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Також за вчора одужали рекордна кількість пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за вчора підтвердили 201 смерть від коронавірусу. Попередній антирекорд був зафіксований 4 листопада - тоді померли 199 пацієнтів. З початку пандемії померли вже 8 125 осіб, з COVID-19.

Одужали за вчора 10 762 пацієнти. Це четвертий день поспіль, коли фіксують рекорди за кількістю пацієнтів, які перебороли захворювання. Попереднім рекордом було 8 378 видужали.

Нагадаємо, за вчора виявили 9 721 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже 440 188 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця листопада в Україні може бути до 15 тисяч нових випадків COVID-19 в день, до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Зокрема, максимальні обмеження будуть встановлювати у регіонах із захворюваністю понад 320 на 100 тисяч населення, де відсоток позитивних результатів при тестуванні перевищує 20%.

Крім цього повідомлялося, що карантин вихідного дня можуть ввести в Україні вже наступного тижня.