В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму коронавірусу - AY.4.2. Новий різновид штаму підтвердили в Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту молекулярної біології та генетики.
"Вперше на Україні зафіксовано появу штаму "Дельта" AY.4.2 - у місті Дніпро. Цей варіант "Дельти" британські вчені вважають найбільш контагіозним з усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.
В Інституті відзначили, що індійський штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень зараження в порівнянні з уханьским штамом і британським "Альфа".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий варіант "Дельти" виявили у восьми областях України.