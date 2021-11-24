В Україні вперше виявили новий варіант "Дельта" штаму

"Вперше на Україні зафіксовано появу штаму "Дельта" AY.4.2 - у місті Дніпро. Цей варіант "Дельти" британські вчені вважають найбільш контагіозним з усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

В Інституті відзначили, що індійський штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень зараження в порівнянні з уханьским штамом і британським "Альфа".