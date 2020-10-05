В Україні вперше за шість днів менше 4 тисяч випадків коронавірусу

В Україні вперше за останні шість днів зафіксували менше 4 тисяч випадків коронавірусу. За добу захворіло 3 774 осіби.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Харківській (+446), Сумській (+282), Донецької (+226), Дніпропетровській (+203) областях і Києві (+286).

З початку пандемії в країні захворіли вже 230 236 людини. Станом на 5 жовтня хворими активними залишаються 125 729 пацієнтів. Померли вже від коронавірусу 4 430 (+33) осіб, одужали - 101 252 (+1 145).

Всього за добу провели 17 180 тестів на коронавірус. З низ 15 646 тестувань методом ПЛР, і 1534 - методом ІФА.

"Навіть у неділю, коли традиційно у нас знижувалася кількість осіб, які зверталися до лікарів, у нас дуже велика кількість хворих. Виходячи з тієї динаміки і того, як дотримуються карантинні правила, хочу повідомити, що у нас кількість людей, які госпіталізуються щодня тільки збільшуються ", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Станом на ранок у лікарнях перебувають 16 745 чоловік.

Зазначимо, станом на 4 жовтня в Україні майже всі регіони не готові до ослаблення карантину. Відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська область. В інших регіонах перевищено показник динаміки захворюваності COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що з сьогоднішнього дня вступило в силу нове карантинний зонування. У "червону" зону входять лише два міста - Тернопіль і Канів. Київ залишився в "жовтій" зоні".