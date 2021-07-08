В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні

В Україні спалах "Дельта" штаму коронавірусу можливий вже в липні. Тому що в сусідніх країнах даний варіант вірусу вже зафіксований, як і в Україні.

За її словами, будь-який штам, який виник в іншій країні, може потрапити в Україну, оскільки авіасполучення - це найшвидший спосіб міграції - в Україну, в тому числі і з України в інші країни, то люди буквально "перемішуються".

"Тому спалах "Дельта" штаму може трапитися в кінці липня, але ще більш ймовірно, він станеться, коли люди будуть повертатися після всіх своїх відпускних поїздок з дітьми", - заявила епідеміолог.