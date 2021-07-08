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В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні

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Україна, Четвер 08 липня 2021 15:09
В Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні Фото: в Україні спалах "Дельта" штаму можливий вже в липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

В Україні спалах "Дельта" штаму коронавірусу можливий вже в липні. Тому що в сусідніх країнах даний варіант вірусу вже зафіксований, як і в Україні.

Про це РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська.

За її словами, будь-який штам, який виник в іншій країні, може потрапити в Україну, оскільки авіасполучення - це найшвидший спосіб міграції - в Україну, в тому числі і з України в інші країни, то люди буквально "перемішуються".

"Тому спалах "Дельта" штаму може трапитися в кінці липня, але ще більш ймовірно, він станеться, коли люди будуть повертатися після всіх своїх відпускних поїздок з дітьми", - заявила епідеміолог.

Нагадаємо, колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року.

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