В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків

В Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусу . Найбільше заражень за добу виявили в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

За вчора госпіталізували 4 936 осіб; померли 419 людей та 11 221 пацієнт одужав.

За добу зробили 119 369 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За весь час пандемії в Україні виявили 1 823 674 COVID-випадки; одужали 1 395 104 особи; померла 36 381 людина. За весь час пандемії зробили 8 568 004 ПЛР-тестів.

Раніше голова МОЗ спрогнозував 30 тисяч хворих COVID на добу в наступні 10 днів.