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В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 08:15
В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків Фото: COVID-статистика в Україні погіршується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

За вчора госпіталізували 4 936 осіб; померли 419 людей та 11 221 пацієнт одужав.

За добу зробили 119 369 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За весь час пандемії в Україні виявили 1 823 674 COVID-випадки; одужали 1 395 104 особи; померла 36 381 людина. За весь час пандемії зробили 8 568 004 ПЛР-тестів.

Раніше голова МОЗ спрогнозував 30 тисяч хворих COVID на добу в наступні 10 днів.

Нагадаємо, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Зазначимо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

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