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Степанов прогнозує 30 тисяч хворих на COVID за добу в наступні 10 днів

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 22:32
Степанов прогнозує 30 тисяч хворих на COVID за добу в наступні 10 днів Фото: Максим Степанов (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Право на владу".

За його словами, кількість хворих на коронавірус найближчими днями буде збільшуватися.

"Ми очікуємо протягом тижня - 10 днів, що будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч... Ми це прогнозували саме зростання такої кількості в третій хвилі. В тому числі за рахунок "британського штаму", який є достатньо важкий, ним більше людей заражається", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

РБК-Україна писало, що лише в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Також повідомлялося, що Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій хворих з коронавірусом.

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