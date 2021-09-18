В Україні другий день поспіль понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу

За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Нагадаємо, вчора в Україні вперше за чотири місяці зафіксували більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

Раніше повідомлялося, що в лікарнях України реанімаційні ліжка зайняті більш як на чверть пацієнтами з коронавірусом.