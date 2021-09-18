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В Україні другий день поспіль понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу

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Субота 18 вересня 2021 08:25
В Україні другий день поспіль понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу Фото: в Україні за добу 6234 нових хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За минулу добу, 17 вересня, в Україні зафіксували 6234 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед них 689 дітей та 89 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 людей, померли - 79, одужали - 1 763.

За добу протестували понад 70 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), місті Київ (416) та Одеській (399) областях.

Нагадаємо, вчора в Україні вперше за чотири місяці зафіксували більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

Раніше повідомлялося, що в лікарнях України реанімаційні ліжка зайняті більш як на чверть пацієнтами з коронавірусом.

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