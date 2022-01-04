В Україні вводять бустерну дозу вакцини від COVID-19, але поки що не для всіх

Бустерна доза вакцини проти COVID-19 вводиться в Україні для людей віком 60+. Отримати можна через 6 місяців з дати другого щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.
"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", - написав він.
Ляшко повідомив, що 5 січня 2022 року буде розглянуте впровадження бустерної дози для усіх інших категорій українців.
Як зазначив Ляшко, отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців.
Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.
За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами, додав він.
Ляшко повідомив, що також в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).
Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.
Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna, додав міністр.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, між бустерною і додатковою дозами є істотна різниця. Першу застосовують для посилення ефекту препарату, друге використовують для підтримки належного захисту людей, що мають важкі хвороби.
За словами міністра, сьогодні в Україні, щоб уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і додаткове щеплення.
Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози. Тоді як додаткову дозу вакцини можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень, пояснив Ляшко.