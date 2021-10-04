В Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

За підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю. Лікар з Павлограда має заплатити 34 000 гривень штрафу і не зможе цілий рік працювати за фахом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що на нараді у Володимира Зеленського особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів. За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень було проведено 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.

"Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік", - йдеться в повідомленні.